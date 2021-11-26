Благотворительную акцию запускает Центральная библиотека Могилева 1 декабря

26 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Благотворительную акцию "Делать добро совсем не сложно" запускает Центральная городская библиотека имени К.Маркса совместно с социально-педагогическим центром Ленинского района г. Могилева в областном центре с 1 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

"Стать участником нашей акции может любой желающий. Для этого необходимо принести канцтовары и школьные принадлежности, средства личной гигиены, новую одежду и обувь для детей школьного возраста, сладости, познавательные и развивающие игрушки в библиотеку по адресу: ул.Первомайская, 30", - отметили в библиотеке.

Все принесенные подарки будут переданы семьям, где воспитываются дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей и нуждаются в дополнительной помощи и поддержке.

Благотворительная акция продлится до 20 декабря.-0-