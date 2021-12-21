Благотворительный марафон "От сердца к сердцу" проходит в Партизанском районе Минска

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Партизанском районе Минска во время акции "Наши дети" проходит четвертый благотворительный марафон "От сердца к сердцу", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по учебно-воспитательной работе ЦКРОиР Партизанского района Елена Ковалева.

"Ежегодно в преддверии Нового года в Партизанском районе проходит благотворительный марафон по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями. Заранее сообщаем родителям таких мальчиков и девочек о проведении мероприятия, некоторые соглашаются принять участие. В этот раз открываем сбор средств для пяти детей с различным комплексом заболеваний. Помочь детям может любой желающий", - рассказала Елена Ковалева.

Как отметила заместитель директора, во время трех предыдущих марафонов организаторам удалось собрать более Br110 тыс. и оказать помощь 21 ребенку-инвалиду. На просьбу помочь откликнулись учреждения образования Партизанского района, крупные промышленные предприятия и организации. Не остались равнодушными и жители столицы. Собранные деньги были направлены на лечение, проведение операций, приобретение для детей специального оборудования, среди которого инвалидные коляски, стул для реабилитации с подъемником и вертикализатор.

Подробнее узнать о детях, участвующих в марафоне в этом году, можно в в Telegram-канале "Партизанский. Сегодня". Для помощи каждому из ребят в ОАО "Беларусбанк" открыты специальные благотворительные счета с указанием, на какие цели проходит сбор средств.

Праздничная часть марафона пройдет в Белорусском государственном цирке 22 декабря. В большом новогоднем представлении примут участие артисты учреждения, звезды белорусской эстрады. Для детей также организуют интерактивные площадки с играми.

Благотворительный марафон "От сердца к сердцу" завершится 14 января.-0-