Благотворительный телемарафон проходит в Могилеве

18 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный телемарафон "Согреем детские сердца" проходит сегодня в прямом эфире телеканала "Беларусь 4. Могилев". Его главные герои - дети, которые нуждаются в помощи и особом внимании, и те, кто готов им помочь, передает корреспондент БЕЛТА.

Благотворительный марафон проходит в Могилеве уже в девятый раз, а в эфире телеканала - в шестой. В студию областного телевидения сегодня до конца дня придут более 30 гостей. Это представители облисполкома и горисполкома, государственных организаций и предприятий, общественных объединений, волонтеры.

"О значимости этого марафона можно говорить бесконечно. За все эти годы было очень много сделано для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Большая работа была проведена и для тех детей, которые имеют физические ограничения и сложные заболевания. Детям и их семьям оказывается адресная помощь в приобретении различного реабилитационного оборудования и дорогостоящих препаратов, - сказала заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома Ирина Кускова. - Много внимания уделяется и подопечным детских домов семейного типа. Для них организуются разнообразные экскурсии, посещение праздничных тематических мероприятий. Во время телемарафона в студию приходят много гостей. Это все те люди, которые понимают, что нельзя оставаться равнодушным к судьбам детей. Телемарафон объединил тех, кто никогда не остается в стороне от чужих проблем. Особенно важно, что такие добрые дела делаются в канун Нового года, ведь это время чудес, добра и исполнения желаний. И каждая копеечка, которая сегодня будет передана в качестве сертификатов или переведена на расчетный счет, гарантированно дойдет до своего адресата".

Заместитель председателя Могилевского горисполкома и руководитель Могилевской областной организации Белорусского союза женщин Алла Галушко выразила мнение, что поддерживать благотворительные акции необходимо не только на уровне общественной организации, но и на уровне руководства города. "В Могилеве созданы комфортные условия для жизни и развития детей. И это подтверждает статус "город, дружественный детям", присвоенный ЮНЕСКО, - отметила она. - Взрослые должны помогать детям. Потому что если взрослый может самостоятельно решить свои вопросы и проблемы, то дети не могут этого сделать. И мы должны протягивать ребятам руку помощи, чтобы они могли справиться".

От Могилевской областной организации БСЖ Алла Галушко передала сертификат на Br500 для Могилевского областного отделения РОО "Белорусский детский фонд". "Делая добрые дела, мы тоже многому учимся. Сстановимся добрее, отзывчивее, учимся любить и ценить жизнь. Этот год был не совсем обычным, а местами и сложным. Но он показал нам, что белорусы всегда готовы прийти на помощь, поддержать тех, кто в ней нуждается. Консолидация, готовность поддерживать и помогать - это то, что делает людей людьми", - подчеркнула она.

Корреспонденты телеканала подготовили видеосюжеты о жизни и судьбе детей, которым необходимы поддержка и помощь.

Заместитель начальника Могилевской таможни Виктория Альшевская отметила, что их организация принимает активное участие не только в телемарафоне. "Мы помогаем Чаусской школе, Дому ребенка в Могилеве. Организуем сбор вещей к 1 сентября, собираем подарки к Новому году, - рассказала она. - Важно, чтобы к таким благотворительным акциям присоединялось как можно больше организаций, предприятий и неравнодушных людей. Потому что любое сделанное добро всегда возвращается к человеку".

Чериковский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации впервые участвует в таком марафоне. "Сегодня во время телемарафона мы обратились за помощью. Нашему центру нужно оборудование для сенсорной комнаты. У нас обучаются дети, которые имеют выраженные нарушения в развитии. Сенсорная комната поможет проводить специальные занятия. Это очень важно в адаптации деток в современном мире. Надеемся, что нашу просьбу не оставят без внимания, - поделилась заместитель директора центра Валентина Ермакова. - В этом году наши детки принимают участие в акции БРСМ. Их желания разместили на елке в Центральном универмаге Могилева. Каждый желающий может присоединиться к марафону добрых дел и воплотить в жизнь мечту ребенка. А Новый год - самое лучшее время сотворить маленькое, но такое важное чудо".

Более Br8 тыс. передал коллектив РУП "Могилевоблгаз" областному отделению РОО "Белорусский детский фонд". "Председатель профсоюзной организации "Могилевоблгаза" Антон Иванов подчеркнул, что к сбору денежных средств подключились почти все сотрудники предприятия. А их - почти 2,5 тыс. по всей области. "Работники нашего предприятия - люди отзывчивые и никогда не остаются в стороне от добрых дел. И мы уверены, что эти деньги станут реальной помощью тем детям, которым это нужно, - сказал Антон Иванов. - Каждый год присоединяемся к марафону. Для нас это уже добрая традиция. В преддверии Нового года хочется пожелать всем в первую очередь здоровья".

Благотворительный телемарафон "Согреем детские сердца" проходит в прямом эфире на телеканале "Беларусь 4. Могилев" и продлится до 20.30. За несколько первых часов марафона было собрано около Br25 тыс.

Организаторами телемарафона выступают Могилевское областное отделение "Белорусский детский фонд", телерадиокомпания "Могилев" при поддержке областного исполнительного комитета.-0-

Фото Олега Фойницкого