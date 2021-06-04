Благотворительный заплыв в помощь больным детям пройдет 4 июля на Минском море

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный заплыв Blue Dragon Race - 2021 на 5000 м в помощь больным детям, подопечным фонда "Шанс" пройдет на Минском море 4 июля, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Как рассказали их представители, акция проходит уже четвертый год подряд и стала доброй традицией.

"Наша инициатива за годы проведения стала настоящим собранием единомышленников, которые, несмотря на разные интересы и сферы деятельности, объединены общими целями: помочь больным детям и, преодолев себя, добраться до финиша пятикилометрового заплыва на открытой воде. Отличный пример такого неравнодушного отношения - двукратная чемпионка Паралимпийских игр Людмила Волчок. Позитивная, целеустремленная спортсменка стала настоящим героем Blue Dragon Race в прошлом году, сумев бросить себе вызов и успешно с ним справиться, преодолев все трудности на пути к финишу. На этот раз ожидаем, что количество участников будет около 200 человек, помощь которых будет весьма кстати для тех, кто в ней нуждается", - отметили организаторы.-0-