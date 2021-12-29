Благоустроенный детский дом семейного типа на 11 комнат откроют в Верхнедвинске

29 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Для мамы-воспитателя Таисии Миклушонок и ее семи приемных детей откроют благоустроенный дом семейного типа в центре Верхнедвинска, а многодетные семьи из Городка получат ключи от новых квартир. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском областном исполнительном комитете.

Двухэтажный коттедж на 11 комнат станет подарком к Новому году для большой и дружной семьи от "Беларусбанка". Рядом с двухэтажным зданием установлена детская игровая площадка, на приусадебной территории оборудовано современное освещение. "В шаговой доступности находятся детский сад, школа, спортивный стадион, спортшкола, дом культуры. Можно сказать, что теперь семья Миклушонок оказалась в эпицентре общественной и спортивной жизни райцентра", - отметили в Верхнедвинском райисполкоме.

Многодетная приемная мама работает родителем-воспитателем с 2018 года. Свои две взрослые дочери живут и трудятся в Верхнедвинске. Они общаются с еще двумя сестрами и пятью братьями, которые создают в доме уют и приносят радость счастливыми улыбками. Самый юный воспитанник Таисии Миклушонок ходит в третий класс, а самый старший - в девятый. Теперь у семьи появилось больше места для творчества, игр, вечерних посиделок и душевных бесед.

Эта семья - не единственные новоселы, кто сможет отпраздновать Новый год в собственном жилье. В Городке 20 многодетных семей воспользовались возможностью возвести заветные метры в 40-квартирном доме, введенном в строй уже в начале ноября. Сегодня восьми из них в торжественной обстановке передадут ключи от новых квартир. Также подарки от Деда Мороза и "Белой Руси" вручат 11 детям и 14 взрослым, для которых организуют веселый праздник на открытом воздухе.-0-