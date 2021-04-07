Благоустройство, ремонт дорог и транспортное сообщение - Заяц провел личный прием в Могилеве

7 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Вопросы благоустройства территории, ремонта дорог и транспортное сообщение поселка с областным центром. С такими вопросами обращались жители Могилевского района к председателю облисполкома Леониду Зайцу во время личного приема граждан, который прошел сегодня в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием обратились жители деревни Бруски, которые подняли вопрос о транспортном обеспечении. "Деревня живая и продолжает строиться. Но здесь много стариков, которым надо то в поликлинику, то в больницу. Им приходится ходить пешком, чтобы добраться до города, - это больше километра", - рассказали они.

Как оказалось, в прошлом году там обустроили 2 остановки, но автобус так и не пустили. По словам специалистов, общественный транспорт можно пустить, но для этого нужно обустроить разворотное кольцо. Изначально предлагался вариант обустройства такого кольца у магазина в деревне. Однако в ГАИ говорят, что по безопасности это место не совсем соответствует требованиям.

Леонид Заяц поручил компетентным органам в самые короткие сроки разобраться с проблемой и обеспечить жителей деревни общественным транспортом.

Кроме этого, жители деревни попросили обустроить пешеходную и велосипедную дорожки от деревни Бруски в сторону деревни Буйничи. Они с этим вопросом обращались в "Могилевоблдорстрой", им обещали выполнить работы, однако ничего не сделано. "Для обеспечения безопасности пешеходов нужно сделать современную и благоустроенную дорожку. Если водитель будет ехать по дороге и возьмет чуть в сторону, а там идет человек - его могут сбить, - отметил губернатор. - Возьмите вопрос на контроль и решите, дайте людям возможность быть в безопасности".

Еще обратившиеся попросили установить два "лежачих полицейских" на дороге - там есть знак ограничения скорости 40 км/ч, однако водители не соблюдают скоростной режим, чем подвергают жизни людей опасности. В мае здесь пообещали установить "лежачих полицейских".

Мужчина обратился с коллективной просьбой от жителей улицы Центральной в деревне Селец Могилевского района. Здесь у мужчины остался дом от его отца - ветерана Великой Отечественной войны. Мужчина пришел с просьбой разобраться с обустройством отвода сточных и талых вод - в сезон дома по указанной улице постоянно подтапливает. Кроме того, по соседству строится автобаза - тяжелая техника разбивает дорогу и ухудшает ситуацию. Как отметили специалисты, труба для отвода воды есть, но требуются дополнительные работы. Есть возможность сделать отвод закрытым способом - для этого необходимо задействовать участок заявителя. Однако мужчина согласия на это пока не дал. Заявитель говорил о том, что задействовать участок не проблема, но нужны гарантии, чтобы ответственное предприятие не бросило эти трубы и обслуживало в будущем. Леонид Заяц поручил послать туда специалистов. "Сделаем все, чтобы потом не стыдиться своей работы", - резюмировал губернатор.

Мужчина также рассказал, что бывший мехдвор в этой же деревне был куплен частным предпринимателем. Позже владелец занял территорию в два раза больше, в том числе дорогу к кладбищу. И теперь эта дорога недоступна для жителей деревни - люди не могут пройти на кладбище.

По словам специалистов, дорога там есть, но ей необходим ремонт. "Времени у вас мало - впереди Пасха. И до этого времени необходимо снять проблему", - потребовал Леонид Заяц.

"Сегодня люди обращались с бытовыми проблемами, теми, которые не требуют больших финансовых вложений. И нам, представителям власти, необходимо по-хозяйски подойти к этим вопросам. Мы услышали, что в одной из деревень не упорядочена дорога до святого места - кладбища. Человек пришел с обращением, что его дом подтапливает, где-то большегрузами разбивается дорога. Мы видим, что люди со своими проблемами встречают черствое отношение со стороны некоторых работников и исполнителей. Потому все вопросы взяты на контроль. Нужно по-людски решать вопросы, - подчеркнул Леонид Заяц. - Нужно делать, а не заниматься отписками. И на руководящие должности мы будем подбирать таких людей, которые еще не зачерствели, которые будут доступны для простых граждан. Работать нужно, учитывая интересы людей".-0-