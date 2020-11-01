БНТУ при необходимости готов проводить обучение с применением ИКТ

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский национальный технический университет при необходимости готов проводить обучение с применением информационно-коммуникационных технологий. Такая информация размещена на сайте вуза.

"Руководство вуза внимательно следит за складывающейся эпидемиологической ситуацией. В соответствии с рекомендациями органов здравоохранения, в университете предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности студентов и работников: проводится регулярная уборка в кабинетах, помещения постоянно проветриваются, а все пункты питания и санитарные комнаты обеспечены дезинфицирующими средствами. Имеются отдельные случаи заболевания студентов и работников, однако в целом они не нарушают организацию учебного процесса, - отметили в БНТУ. - В случае изменения ситуации руководство университета при необходимости готово рассмотреть вопросы о переводе отдельных подразделений на управляемую самостоятельную работу с использованием ИКТ".

В вузе подчеркнули, что данный процесс был детально отработан в университете весной этого года. "Напоминаем также о необходимости соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции. Обязательно мойте руки с использованием мыла или антисептических средств как можно чаще, в том числе после посещения мест массового скопления людей. Не касайтесь глаз, рта и носа, если они не вымыты или не обработаны антисептиком. Избегайте контактов с людьми с симптомами респираторной вирусной инфекции, воздержитесь от посещения мест массового скопления людей. Используйте средства защиты органов дыхания - одноразовые или многоразовые медицинские маски. Они снижают вероятность заразиться воздушно-капельным путем. Маски также нужны врачам, больным и тем, кто ухаживает за больным. Менять их нужно каждые 2 часа", - добавили в БНТУ.-0-