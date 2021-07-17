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17 июля 2021, 18:20

Бобруйск принял эстафету культурно-спортивного фестиваля "Вытокi. Крок да Алiмпу"

Фото из архива
Фото из архива

17 июля, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйск сегодня принял эстафету масштабного культурно-спортивного фестиваля "Вытокi. Крок да Алiмпу", передает корреспондент БЕЛТА.

"Фестиваль "Вытокi" - это пример приобщения наших детей к спорту, - отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. - Здесь юные белорусы могут не только посмотреть, как тренируются другие ребята, но и попробовать самим выполнить то или иное упражнение. Если ребенок в детстве дружит со спортом, то во взрослой жизни он будет более крепким и здоровым. Поэтому я считаю, что таких культурно-спортивных фестивалей должно быть в нашей стране как можно больше".

Местом праздника стала площадка перед спортивным комплексом "Бобруйск-Арена". Для гостей работали несколько тематических зон. Можно было принять участие в большом олимпийском квесте с множеством спортивных конкурсов и соревнований, увидеть выступления спортсменов, получить рекомендации от известных тренеров и олимпийцев. Кроме того, вниманию участников предложены выставки, акции, фуд-корты и зона семейного отдыха.

Большая тематическая зона отведена для презентации работы ГАИ, МЧС, УВД, Департамента охраны МВД, ДОСААФ, а также других структур и ведомств. Так, бобруйские спасатели пригласили юных гостей праздника на площадку "МЧС-Лэнд", где знакомили с элементами пожарно-спасательного спорта и работой кинологической службы, проводили показательные выступления и мастер-классы, удивляли выставкой аварийно-спасательной техники и водным шоу.

Большой популярностью у гостей праздника пользовалась выставка вертолетов МЧС Беларуси. Дети и взрослые не только сделали фото рядом с крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолетом Ми-26, но и зашли в грузовой отсек, побывали в кабине экипажа и посидели за штурвалом пилота. Не меньший интерес вызвал и более легкий моторный летательный аппарат AS 355, где также можно было примерить на себя роль пилота.

Отдельное внимание - интерактивным площадкам бобруйских спортивных школ, где можно было увидеть презентацию 28 видов спорта, попробовать свои силы в каждом из них. Среди самых популярных локаций - площадка Бобруйской СДЮШОР и Белорусской федерации бокса. Прямо на открытом воздухе здесь установили борцовские ковры и татами, боксерские груши и другое специализированное оборудование. Демонстрацию вольной и греко-римской борьбы, таэквондо и дзюдо проводили опытные тренеры и юные спортсмены.

"Бокс - популярный вид спорта в Бобруйске, у нас заложены очень сильные и давние традиции, которые культивируются уже более 70 лет, - отметил старший тренер города Бобруйска по боксу Сергей Болбас. - Наши боксеры всегда достойно выступают на крупных республиканских и международных соревнованиях и стартах. Так, сегодня воспитанник бобруйского бокса Александр Радионов в составе национальной олимпийской команды готовится к участию в XXXII Олимпийских играх в Токио. Для меня очень важно демонстрировать свой любимый вид спорта на таком большом культурно-спортивном мероприятии. Вызывает настоящий трепет и гордость в душе, когда на занятия приходят маленькие детки и достигают первых результатов. В каждом из них я вижу будущего чемпиона, такого же, как Александр Радионов, которого я тренировал с детства".

По словам организаторов, в проведении таких фестивалей немаловажна и обратная связь. "Бобруйск - очень колоритный и душевный для общения город, где каждое мероприятие нашего праздника находило отклик у людей, - отметила соорганизатор фестиваля, директор ООО "БелБрендАудит" Валентина Дынич. - Мы видим полезное не только в создании праздника для людей, но и в перспективах, которые он открывает. Например, мероприятия первого дня были ориентированы на внутренний туризм и популяризацию историко-культурного наследия Бобруйска. Поэтому с уверенностью можно сказать, что фестиваль помогает растиражировать местные достопримечательности, и это важно. Люди должны узнавать о таких объектах и местах, которые не менее интересны и значимы, чем уже давно раскрученные".

Фестивальная программа в Бобруйске завершится награждением победителей конкурсов вокалистов и художников, а также вечерним концертом с участием популярных белорусских артистов: арт-группы "Беларусы", Жанет, Валерия Шмата, Гюнеши, Зины Куприянович, Виктории Алешко, группы Jazz City Band, группы "БайСити", Александра Воронище, группы "Дрозды".

Следующим культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" в 2021 году будет встречать Солигорск. Мероприятие пройдет здесь с 22 по 24 июля. Финальным аккордом станет масштабный праздник, который запланирован в конце августа в Минске.

Организаторы фестиваля "Вытокi" - Национальный олимпийский комитет, Федерация профсоюзов Беларуси, ООО "АртХаос" и ООО "БелБрендАудит".-0-

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