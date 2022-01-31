Бобруйскому кафедральному собору подарили 200-летнее Евангелие

31 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйскому кафедральному собору подарили Евангелие, которому более 200 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Бобруйской епархии, передает БЕЛТА.
В дар Никольскому кафедральному собору священную книгу, изданную в 1779 году, передал заслуженный артист Беларуси и почетный гражданин Бобруйска певец Руслан Алехно. Артефакт находится в отличном состоянии, он был отреставрирован и переплетен.
Руслан Алехно при вручении Евангелия
"Евангелие будет использоваться на праздничных службах и станет еще одним украшением богослужений в главном храме епархии", - отмечается на сайте.-0-
Фото Бобруйской епархии