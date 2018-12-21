Бобруйскую городскую детскую больницу введут после реконструкции в 2020 году

21 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Около Вr11 млн направят на реконструкцию Бобруйской городской детской больницы, Вr312 тыс. из которых собрано во время благотворительной акции, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

К ремонтным работам уже приступили строители Бобруйского межрегионального домостроительного комбината. В старом здании перепланируют палаты, заменят внутренние инженерные сети, электропроводку, вентиляцию, оконные и дверные проемы. Стены утеплят и усилят металлоконструкциями.

Обновленное учреждение здравоохранения планируют ввести в строй через 2 года. При этом трехэтажное здание, где разместится лечебный корпус, намерены открыть уже к концу 2019-го. А реконструкция двухэтажного корпуса, в котором в основном будут располагаться администрация больницы и пищеблок, продолжится.

На закупку нового оборудование для больницы планируется израсходовать более Вr1,3 млн, в том числе Вr565 тыс. - только на медицинское.

Все пациенты детской больницы уже переехали на новые места лечения в другие медучреждения города.

Здание Бобруйской городской детской больницы построено в 1963 году и было рассчитано на 150 коек. Такое же количество запланировано оставить и после реконструкции.-0-