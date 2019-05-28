Более 1 тыс. га болот восстановлено в Могилевской области в течение года

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. га деградированных и неэффективно осушенных болот восстановлено в Могилевской области в течение года в результате реализации проекта международной технической помощи "Восстановление осушенных торфяников в Беларуси", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ключевым мероприятием проекта стало заболачивание территорий осушенных торфяников "Нарковщина" Чериковского района (383 га) и "Печенеж" Костюковичского района (670 га). "Реабилитация нарушенных болот поможет стабилизации уровня грунтовых вод, предотвращению минерализации торфа и высыхания почв, сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, снижению риска лесных пожаров, а также увеличению численности редких видов флоры и фауны, - отметили в пресс-службе. - Территории Могилевской области выбраны не случайно. Земли в некоторых районах по-прежнему несут бремя последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Восстановление торфяников будет также способствовать предотвращению возможного перекрестного загрязнения других областей в результате торфяных пожаров и миграции радионуклидов".

В Костюковичском и Чериковском районах Могилевской области 27-30 мая проходит мониторинговая миссия. Ее участники - представители Минприроды Беларуси, Секретариата Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) и Министерства продовольствия, сельского, лесного хозяйства и рыболовства Республики Корея. Они посетят торфяники и ознакомятся с результатами работ по восстановлению территорий.

Проект международной технической помощи реализуется с июля 2018 года общественным объединением "Зеленая экономика" под руководством Минприроды. Он является частью мероприятий Чангвонской инициативы "Партнерство по озеленению засушливых земель", финансируемой из средств Министерства продовольствия, сельского, лесного хозяйства и рыболовства Республики Корея. Работа проводится в соответствии с соглашением с Секретариатом КБО ООН.-0-