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23 апреля 2021, 10:21

Более 1 тыс. рабочих мест предложат наниматели Витебской области на ярмарке вакансий

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Содействие занятости населения"
Мини-ярмарка вакансий пройдет сегодня в ОАО "Камволь"
Почти 23% зарегистрированных в январе-марте безработных имели допгарантии занятости

23 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий нанимателей Витебской области пройдет 28 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 13.00 на сайте http://e-vacancy.by. Во время него соискатели смогут в режиме онлайн пообщаться с нанимателями, задать вопросы по интересующим вакансиям.

"В электронной ярмарке вакансий нанимателей Витебской области планируют принять участие 65 организаций и предложить более 1 тыс. вакансий. Одновременно комитетом по труду, занятости и социальной защите облисполкома будет организовано онлайн-консультирование по вопросам оказания содействия занятости населения и услугах, предоставляемых службой занятости. Вопросы можно присылать на электронный ящик infovit21@mintrud.by в день ярмарки с 10.00 до 13.00", - рассказали в комитете.

На 1 апреля на учете в качестве официально зарегистрированных безработных в Витебской области состояли около 1,45 тыс. граждан. Этот показатель уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в области было почти 1,7 тыс. безработных. В первом квартале 2021 года при содействии службы занятости региона трудоустроены более 2,9 тыс. граждан.-0-

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