5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 10 детских площадок обустроено в Гомеле при поддержке депутатов в 2019 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городском Совете депутатов.

Создание пространства для игр детей и отдыха жителей старшего поколения, в том числе в кварталах застройки советских времен, - совместная инициатива небезразличных горожан и депутатов.

В Гомеле действуют 29 комитетов территориального общественного самоуправления (КТОС) и 134 единоличных органов - старейшин. С ними налажена тесная связь, народные избранники с готовностью откликаются и поддерживают их инициативы. "В 2019 году деятельность депутатского корпуса проходила под девизом "Наш двор - наша малая родина". Именно благодаря стараниям депутатов и энергии общественников дворы превращаются в мир сказок для всех ребят, проживающих в соседних домах", - отметил председатель Гомельского городского Совета депутатов Николай Ковалевич.

Ежегодного проводится городское соревнование среди КТОС. Это дополнительная возможность для "дворовых команд", улучшая свою территорию, выиграть средства на дальнейшее ее совершенствование. "Конкурс позволил вовлекать жителей в решение вопросов, имеющих местное значение - как минимум дворового масштаба", - рассказал председатель городского Совета депутатов.

Так, 1-е место по итогам 2019-го года занял КТОС "Кристалл" Новобелицкого района, 2-е - КТОС "Кленковский" Центрального района. В тройке лидеров и "Гайдаровский" Советского района. Они получили двойную награду за свой труд: благоустроенный двор и премию.

Реализация совместных идей и проектов продолжается и в 2020 году. К этой традиции подключаются и учреждения образования. К примеру, между общежитием и учебным корпусом Гомельского государственного автомеханического колледжа появилась площадка для занятий воркаутом. Молодежную "тренажерку" на свежем воздухе также создавали депутаты вместе с учащимися колледжа.

"Уровень благоустройства стал визитной карточкой Гомеля. Проводимая работа была бы не столь эффективна без тесного взаимодействия органов исполнительной, представительной власти и органов общественного самоуправления - самих гомельчан", - рассказал Николай Ковалевич.-0-