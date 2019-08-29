Более 10 тыс. человек посетили мероприятия первого марафона женского здоровья в Минске

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10 тыс. человек приняли непосредственное участие в мероприятиях первого городского медико-социального проекта "Марафон женского здоровья", который проходил в столице почти весь август. Об этом сообщила сегодня журналистам главный специалист (акушер-гинеколог) комитета по здравоохранению Мингорисполкома, автор и идейный вдохновитель проекта Ирина Иконостасова, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект объединил девушек и женщин всех возрастов: от подростков до представительниц зрелого возраста. Организаторы предложили комплекс мероприятий, который состоял из трех частей: мероприятий в торговых центрах Минска (релаксирующий формат которых снимал страх, порой возникающий при общении с врачами), в родильных домах и для аудитории женщин 50+. Участницы получили бесплатные консультации специалистов: акушера-гинеколога, маммолога, эндокринолога, кардиолога, флеболога, репродуктолога, прошли комплексное обследование функционального и физического состояния организма и даже сделали УЗИ органов малого таза. Кроме того, в медицинских учреждениях женщины прослушали ряд лекций о том, как сохранить свое репродуктивное здоровье, как пройти через беременность, роды и восстановиться после них. Отдельным этапом проекта стала серия активностей для тех женщин, которые вступили в период менопаузы, но стремятся сберечь молодость и красоту. Всего было привлечено более 50 экспертов.

"Результаты сногсшибательные, в том числе по количеству посетителей - более 10 тыс. женщин приняли непосредственное участие в течение месяца по всем трем направлениям. Проект имеет большой потенциал, потому что это новый формат, его большое преимущество - максимальная доступность экспертов. Подобные проекты мы проводим на протяжении двух лет, они себя отлично зарекомендовали у населения. Мы старались привлечь лучших специалистов-медиков разных направлений (даже стоматологов), но также вовлекали молодых докторов и интернов к работе с людьми в таком открытом формате, - сказала Ирина Иконостасова. - Цель себя оправдала. Мы задумывали дать много полезной информации о том, как относиться к своему здоровью, профилактировать какие-то заболевания, как часто нужно посещать специалистов в зависимости от возраста. И интерес был большой. Дали много информации беременным и их близким. Вопросы репродуктивного здоровья очень актуальны - хочется, чтобы у нас были здоровые семьи".

Мероприятия в роддомах собрали как минимум 800 гостей, причем женщины приходили со своими семьями, мужьями. "Такие мероприятия полезны и учреждениям. Мы узнаем, что необходимо, чтобы улучшить быт, взаимоотношения с пациентами, как расширить тематику консультаций по партнерским родам. И далее проанализируем итоги проведенного опроса, чтобы сделать для себя выводы", - добавила Ирина Иконостасова. Лекции в родильных домах были посвящены здоровью женщин в репродуктивном возрасте, а также тем, кто уже сейчас ожидает малыша. Впервые на широкое обсуждение были вынесены вопросы ВРТ (ЭКО) в XXI веке, профилактика и ранняя диагностика рака у женщин и, конечно же, ведущие специалисты столицы обсудили с женщинами все, что может касаться беременности, родов и восстановления после них. Более того, гости получили возможность погрузиться в уникальное пространство "Мир глазами ребенка", разработанное специалистами социального центра "Счастливый малыш" SOS-Детская деревня (Боровляны).

Как отметила организатор проекта, соучредитель учреждения "Даброладзім" Ольга Столярова, в торговых центрах самые большие очереди собрали импровизированные кабинеты УЗИ (в ТЦ "МОМО"), маммолога (в ТЦ "Замок"), популярностью также пользовались исследования потенциала здоровья, консультации гинеколога и особенно флеболога. Но при этом наблюдалось несколько настороженное отношение к детскому психологу со стороны мам.

Мероприятие для категории старшего возраста собрало около 300 человек. "Эта категория оказалась довольно зажатой. Многих из участниц зарегистрировали дети через социальные сети и привели буквально за руку. Наша задача была раскрепостить их, а затем развеять стереотипы о жизни после 50 лет. Рассказали, как контролировать менопаузу, как заботиться о своем здоровье, особенно в вопросах кардиологии. Как сохранять красоту, делать макияж. Провели лотерею с подарочными сертификатами на обследования и консультации гинеколога, эндокринолога в учреждениях Минска", - сказала Ольга Столярова. Как итог - самые положительные отзывы, в том числе в социальных сетях.-0-

Фото организаторов проекта "Марафон женского здоровья"