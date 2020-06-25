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25 июня 2020, 13:10

Более 100 домов уже с нормальной водой, процесс управляемый - "Минскводоканал"

Фото из архива
Фото из архива

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Точные сроки, когда в дома минчан начнет поступать вода без запаха и хорошего качества, пока назвать сложно, но есть положительная динамика. Об этом сообщил сегодня журналистам директор "Минскводоканала" Олег Аврутин в пресс-центре БЕЛТА.

"Тяжело сказать, хотя процесс управляемый. Судя по той динамике, что более 100 домов уже имеют нормальную воду, мы рассчитываем на скорое разрешение ситуации", - сказал Олег Аврутин.

Олег Аврутин
Олег Аврутин

/Будет дополнено/.-0-

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