Более 100 предприятий с зарубежным капиталом зарегистрировано с начала года в Гомельской области

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 100 предприятий с зарубежным капиталом зарегистрировано с начала этого года в Гомельской области, сообщил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей сегодня во время открытия международного форума "Бизнес-дни в Гомеле", передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор отметил, что в этом году в регионе зарегистрированы 24 совместных и 79 иностранных предприятий. "Всего в нашей области успешно работают свыше 300 предприятий с зарубежным капиталом", - подчеркнул он.

По словам руководителя области, создание максимально свободных, предсказуемых, благоприятных условий и возможностей для инвесторов является главным приоритетом и содержанием региональной инвестиционной политики. "Мы активно работаем по поиску новых партнеров и открытию новых рынков, по участию в реализации крупнейших интеграционных проектов. Последовательно убираем барьеры на пути развития торговли и технологий, движения инвестиций и рабочей силы", - сказал глава региона.

Для привлечения потенциальных инвесторов используются как известные формы, так и новые способы презентации территории. Один из них - "Бизнес-дни в Гомеле". "Принципиальное отличие этого мероприятия от популярных экономических форумов в том, что обмен информацией идет не только на общих сессиях, но и в формате личных переговоров", - пояснил Геннадий Соловей.

Он добавил, что в настоящее время в инвестиционном каталоге области более 100 проектов.

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