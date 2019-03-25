Более 100 звонков поступило в Минске во время акции "Сдаешь квартиру - плати налоги"

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 звонков поступило от минчан во время акция "Сдаешь квартиру - плати налоги", которая прошла в столице в середине марта, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.

За пять дней горожане сообщили о 133 сдаваемых квартирах. Информация по ним направлена в районные инспекции МНС для проведения контрольных мероприятий.

Кроме того, информация о квартиросдатчиках-нелегалах постоянно поступает на горячую линию Министерства по налогам и сборам Беларуси. Так, в 2018 году зарегистрировано 223 обращения о сдаче квартир без уплаты налогов (в том числе в Минске - 150), с начала 2019 года - 40 (в Минске - 22).

"Информацию о сдаче квартир без уплаты налогов граждане всегда могут сообщить в контакт-центр МНС по телефонам 189 (стационарная сеть) или 229-79-79", - отметили в налоговой инспекции.

По состоянию на 1 января 2019 года на учете в налоговых органах столицы состоит свыше 64,5 тыс. плательщиков подоходного налога в фиксированных суммах.

Аналогичная акция проводилась в марте прошлого года, в столичную инспекцию тогда поступила информация о 68 фактах нелегальной сдачи помещений.-0-