Более 1,2 тыс. л ядовитой стеклоомывающей жидкости выявили сотрудники Оперативной таможни

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,2 тыс. л ядовитой стеклоомывающей жидкости российского производства выявили сотрудники Оперативной таможни, такая информация содержится на официальном сайте таможенных органов, сообщает БЕЛТА.

При проведении совместных специальных мероприятий Оперативной таможней и санитарно-эпидемиологической службой Минска установлен факт незаконного хранения и реализации более 1,2 тыс. л стеклоомывающей жидкости производства РФ. Ранее стеклоомывающая жидкость этого производителя уже задерживалась таможенными органами, в ней было выявлено значительное превышение предельно допустимой нормы содержания метанола.

На сегодняшний день, согласно законодательству, опасная жидкость запрещена к ввозу на территорию Беларуси в связи с выявленным несоответствием Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам. Главным государственным санитарным врачом Фрунзенского района Минска субъекту хозяйствования вынесено предписание об изъятии указанной продукции из товарооборота.-0-