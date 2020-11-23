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23 ноября 2020, 08:44

Более 129 тыс. деревьев и кустарников посажено в Витебской области с начала года

Фото из архива
Фото из архива

23 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области с начала года посажено более 129 тыс. деревьев и кустарников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Зеленые насаждения, в том числе семейных и памятных аллей, сажали во всех городах и районах области. Вся работа проводилась во время мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов. С этой целью за январь - ноябрь в области также было благоустроено 297 детских игровых площадок, отремонтировано 164,6 тыс. кв.м. улично-дорожной сети, снесено более 400 пустующих и ветхих жилых домов. Отдельное внимание уделено обустройству контейнерных площадок: отремонтировано 520 таких мест с установкой 11 тыс. контейнеров для отходов, в том числе около 5,5 тыс. предназначены для раздельного сбора отходов. Рекультивировано 58 мини-полигонов твердых коммунальных отходов.

Значительный пласт работ выполнен в сельской местности. Так, на сельскохозяйственных объектах установлено 182 ограждения, 122 контейнера для сбора отходов, отремонтировано 34 объекта хранения навоза, обустроено 70 площадок для хранения металлолома и изношенных шин, распахано и вовлечено в сельскохозяйственный оборот 495,4 га пустующих земель, очищено более 1 тыс. км мелиоративных каналов от заиления и древесно-кустарниковой растительности. Снесены 58 непригодных и неэксплуатируемых помещений сельскохозяйственных организаций, рекультивировано 7,34 га освободившихся земель. Для поддержания надлежащего состояния территорий вдоль автомобильных и железных дорог удаляли отходы и валежную древесину в полосах отвода протяженностью 575,8 км. Также обустроено 16 остановочных пунктов и пассажирских платформ. Проведены санитарные рубки, уборка от захламленности и отходов в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, потребительским кооперативам на площади 4,6 тыс. га.-0-

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