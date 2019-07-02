Более 1,3 тыс. билетов продано на специальный поезд в фестивальный Витебск

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,3 тыс. билетов продано на специальный поезд Минск-Витебск, который будет курсировать в дни проведения XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар", сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Белорусская железная дорога предусмотрела удобный график движения. Время отправления поезда со станции Минск-Пассажирский - 12.42 (ежедневно с 8 по 19 июля), прибытия в Витебск - 16.18. В пути следования поклонникам фестиваля предоставят возможность изучить праздничную программу мероприятия.

Тематика "Славянского базара" отражена и в оформлении поезда, бейджах работников поездной бригады. В вагонах разместят праздничные плакаты, макеты с маршрутными указателями.

Из Витебска поезд будет отправляться ночью в 1.30 (с 9 по 20 июля) и прибывать в Минск утром в 5.52.

Специальный поезд в дни проведения фестиваля Белорусская железная дорога назначает уже девятый год подряд, и с каждым годом популярность проекта возрастает. К примеру, только за последние четыре года перевезено около 18 тыс. пассажиров.-0-