9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 14 тыс. молодых людей Гомельской области впервые проголосуют на выборах Президента, сообщили БЕЛТА в региональном избиркоме.

Для ребят, которые только достигли совершеннолетия и в этом году участвуют в выборе главы государства, БРСМ совместно с органами власти проводит акцию "Впервые голосующий". Парней и девушек поздравят с этим событием на избирательных участках, поблагодарят за участие и ответственную позицию. На память об этом дне им вручат сувениры. Пожелания и напутствия активной и насыщенной жизни самым юным избирателям направят также руководители области, Гомеля и районов.

Во всех уголках юго-восточного региона для молодых избирателей организованы тематические мероприятия. К примеру, в Житковичах состоялась акция "Маёй краіне я жадаю...". Сегодня для тех, кто впервые участвует в выборах, подготовили проект "Молодежь выбирает будущее" с пожеланиями и конкурсами. А в Лоевском районе на участках пройдет викторина "Молодые избиратели и их права". Парни и девушки, которые правильно ответят на вопросы по теме, получат символические сувениры.

В Буда-Кошелево и других райцентрах ребятам предложат оставить на плакате пожелания стране и указать несколько фраз, за какую Беларусь они голосуют. Участники мероприятия адресуют добрые слова родному городу и стране.

Накануне гомельской молодежи напомнили основы электоральной кампании в деловой игре "Азбука гражданина. Версия 2.0.". Проект БРСМ рассчитан в том числе на учащихся выпускных классов, лицеев, колледжей и студентов вузов - тех, кто впервые пойдет на выборы. В доступной форме молодым людям рассказали об избирательной системе страны и порядке проведения выборов Президента.

Во время деловой игры организаторы инсценировали действия на избирательных участках. Молодые люди смогли примерить роль членов избирательных комиссий, наблюдателей. "Проект позволяет повысить интерес к выборам как важнейшему политическому событию, получить первые знания и теоретический опыт по участию в избирательном процессе. А, придя на участки, парни и девушки смогут сделать свой выбор", - рассказали в обкоме БРСМ.

Наблюдатели от БРСМ отмечают: молодежь региона активно проявила себя в досрочном голосовании на выборах Президента Беларуси.

В Гомельской области образовано около 1 тыс. участков, 38 из которых размещены в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. В основной день выборов Президента на участках запланированы музыкальные программы, спортивные праздники, выставки, консультации, будут работать торговые площадки.-0-