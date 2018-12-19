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Более 15 резиденций Дедов Морозов будут работать в новогодние праздники в Гомельской области

Регионы 19.12.2018 | 21:04
Фото из архива
Фото из архива
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19 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 15 резиденций Дедов Морозов открывают двери накануне новогодних праздников в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.

Для желающих побывать в гостях у главного новогоднего родственника - Деда Мороза - в разных районах области и Гомеля продумана насыщенная программа.

В Чеботовичском центре народного быта Буда-Кошелевского района детвору встречает Дед Мороз Юзик. На территории его резиденции "Приезжайте в гости к сказке!" расположены четыре импровизированные сценические площадки, на которых посетители попадут в сказочный мир с различными развлекательно-игровыми и конкурсными программами. Домовенок Кузя и Ключница проведут обряд "Народная вячэра" в этностиле. Самые активные гости смогут взвесить улов волшебной рыбалки, покататься на лошадях. До 15 января взрослые и дети смогут поучаствовать в увлекательном новогоднем представлении, отведать чаю с блинами или провести вечер у камина.

Ледяной Дед поселился в агрогородке Меркуловичи Чечерского района. С 25 декабря по 19 января новый житель обустроил себе усадьбу под названием "Гасцінны Двор Ледзянога Дзеда". Его владения, где живут Зимушка-зима, Лиса, Домовичок Кузя, Разбойники и Баба-Яга, полны сказок и чудес. Гостей, которые заглянут сюда, ожидает путешествие по волшебным тропинкам, где найдутся волшебный ларец с лотереей, скамья, исполняющая заветные желания, спальня с волшебными зеркалами и трапезная. Погостить во дворе Ледяного Деда можно до крещенских морозов, а 13 января поучаствовать в обряде Колядки.

Хлебосольный прием готовит первый в области Музей хлеба в агрогородке Ботвиново Чечерского района. Здесь можно окунуться в атмосферу быта бабушек и дедушек, узнать рецепты хлеба XIX века, увидеть процесс замешивания и выпекания, а также продегустировать ароматную домашнюю выпечку. "Новогодняя катавасия" станет приятным дополнением к познавательной части.

Музыкально-игровая программа призывает побывать "В гостях у Деда Мороза" в Петриковском историко-краеведческом музее. Приглашает в гости и национальный парк "Припятский", где отстроен настоящий "Падворак Дзеда Мароза". Здесь посетителей ожидает знакомство с Кудесником и настоящее приключение. "В зимнюю сказку откроется дверь" на территории Мозырского замка. На историческом месте Мозырского объединенного краеведческого музея развернется яркое театрализованное представление.

Светлогорский центр народного творчества готовит "Снежный ком" развлечений в усадьбе Деда Мороза. В программе волшебная сказка "Как Свинка Пеппа Новый год встречала", игры, хороводы, новогодние эстафеты, флешмоб с Дедом Морозом и Снегурочкой возле праздничной елки, квест "Поиски мешка с подарками" и фотосессия с любимыми героями на память. А культурно-развлекательный комплекс "Бубновка" в Октябрьском районе вовлечет в интерактивный спектакль-путешествие по усадьбе Деда Мороза и Снегурочки "Волшебная сказка Нового года".

Необыкновенный квест "Тайна банки варенья" в пригороде Гомеля увлечет обитателей и гостей новогодней деревни БабкиЕжкино. Организаторы обещают взрослым и детям заряд хорошего настроения, которого хватит на весь наступающий год.

Сказочные владения Деда Мороза открылись и в областном центре на площади имени Ленина. С 25 декабря по 7 января с 13.00 маленькие и взрослые жители и гости города смогут пообщаться с хозяином резиденции и его друзьями, развеяться на праздничных площадках, приобрести новогодние сувениры и покружить вокруг пиксельной новогодней елки, которая в этом году впервые зажгла необычайные ультраяркие огни.

Новогодние мероприятия, детские праздники, массовые гулянья, балы, карнавалы, праздничные вечера и огоньки пройдут повсеместно по области. -0-

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Теги
Гомельская область, праздник
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