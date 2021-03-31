Более 1,5 тыс. детей-сирот из Минска планируют оздоровить этим летом

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В летний период планируется оздоровить 1545 столичных детей-сирот и детей, находящихся под опекой, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

"Приоритетным направлением в организации отдыха детей по-прежнему остается оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. В летний период запланировано оздоровить 1545 столичных детей-сирот и детей, находящихся под опекой, 950 детей-инвалидов, в том числе 100 детей-инвалидов в сопровождении одного из родителей по медицинским показаниям, - рассказали в центре. - За счет средств городского бюджета в течение сезона 50 детей-сирот дошкольного возраста направят в оздоровительный лагерь "Юбилейный" УП "Минскзеленстрой".

Планируется также оздоровление 80 детей-инвалидов с заболеванием сахарным диабетом и 20 детей-инвалидов с заболеваниями кардиологического профиля в сопровождении родителей на базе санатория "Ислочь" Национальной академии наук.

Кроме того, летом для профилактики правонарушений подростков в военно-патриотических лагерях на базах воинских частей, пограничных застав, учебных заведений МВД и МЧС организуют оздоровление детей, вступивших в конфликт с законом и воспитывающихся в неблагополучных семьях. За счет средств городского и республиканского бюджетов восьмой год подряд профинансируют работу межрайонного 9-дневного профильного лагеря "Патриот" для подростков, требующих особого социально-педагогического внимания.

Всего в лагеря различных типов по путевкам, удешевленным за счет государственных средств, летом планируют отправить 62 334 ребенка из Минска. Основная ставка в обеспечении оздоровления детей будет сделана на 30 загородных оздоровительных лагерей, которые находятся на балансе предприятий и организаций столицы.-0-