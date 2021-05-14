Более 150 призывников Могилевской области направлены на срочную военную службу

14 мая, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Более 150 призывников из Могилевской области направлены на срочную военную службу в первый день весенней призывной кампании. Торжественная церемония отправки состоялась на мемориальном комплексе "Буйничское поле", передает корреспондент БЕЛТА.

Молодые люди пополнят ряды элитных частей и соединений Вооруженных Сил: им предстоит нести службу в 5-й отдельной бригаде специального назначения в Марьиной Горке и 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. Всего в весенний призыв в различные части и воинские формирования будет отправлено около 1,4 тыс. новобранцев из Могилевской области.

"До текущего момента государство дало вам время получить достойное образование и даже потрудиться в различных сферах экономики и сельского хозяйства, - обращаясь к призывникам, отметил военный комиссар Могилевской области полковник Александр Горошкин. - А сегодня оно дает вам возможность научиться защищать своих родных и близких, свою семью и свою Родину. Хлеб солдата никогда не был легким. Символично, что торжественная отправка весеннего призыва происходит с Буйничского поля - святого для каждого белоруса места. Наши деды и прадеды развеяли миф о непобедимости германского вермахта. В отличие от них вам предстоит учиться науке побеждать не на полях брани и в горячих точках, рискуя своей жизнью. Вы будете осваивать ее в мирных условиях - учебных классах и полигонах. Да, будет тяжело, но в этом и проявляется настоящий мужской характер. Уверен, выслужив установленные сроки, вы вернется домой окрепшими и возмужавшими".

Александр Горошкин пожелал новоиспеченным солдатам достойно нести службу и не подводить родных и близких. А родственников призывников он попросил запастись терпением и поддерживать своих детей.

С военкомом согласна семья из агрогородка Махово Могилевского района: говорят, не стоит волноваться по поводу службы - все будет хорошо. Они пришли провожать призывника Дмитрия Клопова практически полным составом: мама Наталья, сестра Ольга и два малыша-племянника. Несмотря эмоции и слезы из-за предстоящего расставания, женщины испытывают гордость за родного человека.

Дмитрий Клопов с племянником Владиславом Жуковским

Елена и Александр Старовойтовы из Могилева отправляют на службу сына Кирилла, который успел окончить Белорусско-Российский университет и получить профессию инженера-механика. "Парень у нас крепкий, занимался дзюдо, поэтому и со службой справится, - уверены родители. - Сын пойдет в элитные войска - это всегда почетно и ответственно. Пройти армию и отдать долг Родине должен каждый молодой человек. Так закаляется характер - и это правильно. К тому же служить предстоит всего лишь год - думаем, время пролетит очень быстро".

В завершение торжественного мероприятия его участники почтили память погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к красной каплице.

Отправка нового пополнения белорусской армии продлится по 31 мая. Прибыв к месту службы, призывники пройдут обязательную двухнедельную изоляцию. Среди особенностей этой призывной кампании - студенты сельскохозяйственных вузов по желанию могут пройти службу в резерве в период их каникул. Такое положение предусмотрено указом Президента от 18 февраля 2021 года №55. В Могилевской области этим правом воспользуются 14 человек.-0-

Фото Олега Фойницкого