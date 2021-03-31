Более 150 работников и курсантов университета МЧС приняли участие в выездном дне донора

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 работников и курсантов Университета гражданской защиты МЧС приняли участие в выездном дне донора, сообщил БЕЛТА официальный представитель вуза Андрей Садовский.

День донора в университете МЧС - это традиционный совместный проект спасательного вуза и Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Пункт сдачи крови был организован в помещении медицинской службы УГЗ по всем предъявляемым к таким помещениям требованиям. Процедура занимает 20-25 минут. Она включает заполнение анкеты, осмотр терапевтом, определение уровня гемоглобина и группы крови донора, получение справки. Непосредственно забор крови длится 6-10 минут.

"Сегодня, несмотря на революционные технологические перемены и накопленные научные знания, донорская кровь и ее компоненты все еще остаются практически незаменимыми ресурсами здравоохранения. Внедрение и распространение современных методов лечения изменило характер трансфузиологической помощи пациентам, а донорство крови и ее компонентов стало одним из базовых факторов развития высокотехнологичной медицинской помощи", - отметили в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

На протяжении многих лет будущие спасатели и преподаватели университета МЧС и его филиалов активно участвуют в днях донора. Ведь потребность в компонентах донорской крови в лечебных учреждениях по-прежнему высока: в стационарах врачи ежедневно помогают онкологическим больным, жертвам несчастных случаев, роженицам.

Всего в Беларуси около 100 тыс. доноров крови и ее компонентов, за последние четыре года их количество увеличилось на 15%. Возросло и число почетных доноров, которых уже около 65 тыс. Ежедневно на все донорские пункты в республике приходят 1,5-2 тыс. человек.-0-