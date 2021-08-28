28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 150 тыс. ребят придут в школы Гомельской области 1 сентября, сообщил сегодня журналистам на региональном августовском педсовете начальник главного управления образования облисполкома Руслан Смирнов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В новом учебном году в Гомельской области откроют свои двери 1165 учреждений общего среднего, дошкольного образования. Мы готовы в 518 школ принять чуть более 150 тыс. школьников", - отметил начальник главного управления.

По его словам, на подготовку к учебному году было выделено свыше Br19 млн из бюджета. Кроме того, Br8,5 млн - займ Всемирного банка. Эти средства направлены на капитальные, текущие ремонты учреждений.

Руслан Смирнов добавил, что до конца этого года в области планируют закупить еще 11 школьных автобусов, технологическое оборудование.

"Нам есть чем гордиться. Есть достойный результат на ЦТ. Имеем третье место в республике по олимпиадному движению, есть победы и на международных олимпиадах. Поэтому новый год встречаем в позитивном настроении", - подчеркнул начальник главного управления.

Областной педагогический форум собрал сегодня в Гомеле около 500 человек. Лучшим наставникам региона вручили заслуженные награды, отметили и педагогов, которые подготовили победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Воспитанники и учащиеся учреждений образования региона, педагоги для всех участников встречи подготовили творческий подарок - праздничный концерт.-0-

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