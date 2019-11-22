Более 159 тыс. человек привились от гриппа в Могилеве и Могилевском районе

22 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Более 159 тыс. жителей Могилева и Могилевского района привились от гриппа. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая отделом эпидемиологии Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии Наталия Просолович.

"До конца кампании по иммунизации осталась всего неделя. На данный момент в Могилеве и Могилевском районе привито более 159 тыс. человек - это 95% от плана. Нужно отметить, что иммунизация в этом году шла хорошими темпами, иногда даже опережая поставленные задачи. И один из важных аспектов удачной иммунизации - своевременное и полное информирование людей о том, что такое прививка от гриппа и как она действует на организм человека", - отметила Наталия Просолович.

Информационная работа с могилевчанами проводилась на различных уровнях. "Из привычных методов информационной работы мы проводили встречи с трудовыми коллективами и сотрудниками учебных и дошкольных учреждений. Реклама на светодиодных экранах города, листовки и звуковые объявления в общественном транспорте. Уже третий год подряд привлекаем учащихся Могилевского медколледжа в качестве волонтеров. Они проводят разъяснительную работу с людьми из группы риска в поликлиниках. Кроме этого, волонтеры посещают учебные заведения, где по принципу "равный обучает равного" рассказывают сверстникам о важности и безопасности прививок. Можно сказать, что на иммунизацию в этом году люди шли более осознанно. Это подтверждение того, что информационная работа с населением была проведена на высоком уровне", - отметила специалист.

Завершить кампанию по вакцинации планируется 1 декабря.-0-