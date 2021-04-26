26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,6 тыс. рабочих мест предложат наниматели Минска на электронной ярмарке вакансий 28 апреля, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Вакантные места предложат такие столичные предприятия, как ГП "ЖЭУ №1 Партизанского района Минска", ГП "ЖЭУ №4 Партизанского района Минска", ГП "ЖЭУ №5 Фрунзенского района Минска", ЗАО "АТЛАНТ", Минское городское управление МЧС, ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга", ОАО "Амкодор-Унимод", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", ОАО "МЗШ", ОАО "Минскремстрой", ОАО "МТЗ", РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать" и УП "Минскводоканал". Мероприятие пройдет с 10.00 до 13.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Участники ярмарки смогут подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени. По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.

Во время мероприятия также будет проведено онлайн-консультирование населения по вопросам оказания услуг, которые предоставляет столичная служба занятости.-0-