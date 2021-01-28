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28 января 2021, 16:31

Более 1,7 тыс. несанкционированных свалок выявили в Брестской области в 2020 году

Фото из архива
Фото из архива

28 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Органы Минприроды выявили в прошлом году в Брестской области более 1,7 тыс. случаев несанкционированного размещения отходов - это на 60% больше, чем в 2019-м, сообщил заместитель председателя комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Шилинчук на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Чаще всего такие факты фиксировались в сельской местности. "Сельское население по-прежнему продолжает вывозить коммунальные отходы собственным транспортом, выявляются случаи размещения отходов на месте уже закрытых и рекультивированных мини-полигонов. Необходимо совершенствовать работу по саночистке в сельских населенных пунктах: в каждом должны стоять контейнеры для сбора коммунальных отходов или созданы специальные площадки для их временного складирования", - сказал Сергей Шилинчук.

В целом организация сбора и вывоза коммунальных отходов в регионе существенно улучшилась. Сейчас раздельным сбором мусора охвачено более 80% населения области. Только за прошлый год количество установленных контейнеров для сбора ТКО увеличилось практически в два раза. /font>

В Бресте, Барановичах, Ляховичском, Столинском, Каменецком и других районах области проведена значительная работа по оснащению контейнерами и специальной техникой служб ЖКХ. Оператор вторичных материальных ресурсов выделил в 2020 году предприятиям области Br3,4 млн. На них приобретено 11 мусоровозов, 60 заглубленных контейнеров, 22,5 тыс. контейнеров для сбора ВМР и четыре пресса.

В регионе постоянно сокращают количество мини-полигонов твердых коммунальных отходов, но их число пока остается самым большим в республике. Сейчас в области насчитывается 121 мини-полигон ТКО. Больше всего их в Пинском (18), Лунинецком (17), Дрогичинском (14), Березовском (12) районах. В прошлом году рекультировано 33 таких мини-полигона. В этом году планируется рекультивировать 27 объектов.

Также на территории области насчитывается 29 полигонов твердых коммунальных отходов, из которых четыре закрыты и не эксплуатируются. Полностью исчерпали свой ресурс полигоны в Ганцевичском, Ивановском, Ивацевичском, Столинском районах. Требуется строительство новых карт захоронения отходов на полигонах для Бреста, Барановичей и Пинска.

Сейчас в области извлекают из отходов более 27% ВМР. Как отметил генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук, это один из самых высоких показателей в республике. Оператор вторичных материальных ресурсов запланировал выделить в этом году B5,9 млн на начало реализации проекта по реконструкции сортировочной перегрузочной станции в Барановичах. Мощность станции будет увеличена до 74,8 тыс. т отходов. Для реконструкции полигона планируется привлечь 6,5 млн евро кредитных ресурсов Всемирного банка.

На заседании облисполкома были рассмотрены итоги работы по наведению порядка на земле и планы на этот год. В работе принял участие помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик.-0-

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Теги
Брестская область Брестский облисполком заседания Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды отходы
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