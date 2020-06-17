Более 1,8 тыс. субъектов бизнеса в Минске обратились за поддержкой к городским властям

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С мая в Мингорисполком поступило около 1,8 тыс. обращений от представителей столичного бизнеса за предоставлением различных видов поддержки, предусмотренной указом главы государства №143. Об этом сообщает пресс-служба горисполкома в своем Telegram-канале "Минск. Официально".

Большинство обращений поступило от предприятий и организаций, которые работают в сфере гостиничного хозяйства, туризма, транспорта, развлечений и отдыха, развивают творческую деятельность.

Воспользоваться различными мерами поддержки в столице смогли уже 1,1 тыс. субъектов хозяйствования. "Особо востребовано решение об уменьшении арендной платы на 20%", - заметили в пресс-службе. Также напомнили предприятиям и организациям, которые нуждаются в снижении налога на недвижимость, земельного налога и оплаты аренды за землю, о том, что они имеют возможность подавать уточненную налоговую декларацию в инспекцию МНС по месту постановки на учет. При этом дополнительно обращаться в Мингорисполком по этому вопросу не требуется.-0-