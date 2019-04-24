Более 190 семей соберет беговелогонка в Минске 1 мая

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования по вело- и беговелоспорту среди детей пройдут на спортивном благотворительном празднике "БегоВелоКомпот" 1 мая в парке Dreamland, сообщили БЕЛТА организаторы.

Беговел сродни велосипеду, только без педалей. Такой тренажер предназначен для детей от 1 до 5 лет: он развивает вестибулярный аппарат, координацию, чувство равновесия, дает равномерную и безопасную нагрузку на все группы мышц. После сезона полноценной езды на беговеле ребенок может легко управлять двухколесным велосипедом, кататься на сноуборде, лыжах, роликах.

Мероприятие начнется в 11.00. Попытать свои силы приедут ребята не только из Минска, но также из других городов Беларуси - Молодечно, Светлогорск, Смолевичи, Фаниполь, Вилейка, Новогрудок. С белорусами померяются силой маленькие спортсмены из России и Украины. Всего ожидается более 190 семей.

Первыми продемонстрируют сноровку дети 2-6 лет, затем они передадут эстафету 3-7-летним участникам. Далее состоится фан-заезд на беговелах для детей от 1 года. Для выбывших из соревнований проведут бонусный забег на беговелах за компотом. Всех участников спортивного праздника ожидают вкусные и полезные призы.

Поддержать акцию и вручить медали юным спортсменам придет восьмикратная чемпионка мира по велоспорту заслуженный мастер спорта Беларуси Наталья Цилинская.

В течение всего дня на территории парка будет работать интерактивная площадка для взрослых и детей, на которой юные спортсмены и любители активного образа жизни продемонстрируют свои возможности, примут участие в конкурсах и розыгрышах, а также обменяются опытом. Будет открыта детская игровая зона, участникам предложат бесплатный прокат беговелов и шлемов, аквагрим.

Организаторами выступают беговелоклуб Sportkids.by и фонд помощи детям "Белый Аист". Вход в парк бесплатный.

Мероприятие носит благотворительный характер. Собранные средства пойдут на помощь подшефным организациям фонда "Белый Аист". Цель проекта - пропаганда здорового, активного образа жизни и осознанного родительства, популяризация массовых видов спорта, доступных дошкольникам и молодым родителям.-0-