Более 2 тыс. гостевых машино-мест и столько же парковочных появится в Минске к концу года

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске к концу этого года введут в эксплуатацию более 2 тыс. гостевых мест для автомобилей и примерно такое же количество парковочных, сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович во время оперативного совещания в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"К концу года у нас появятся более 2 тыс. гостевых машино-мест и более 2 тыс. мест паркинга. Конечно, это не так много, машин, наверное, покупают в Минске больше, тем не менее этим путем обязательно нужно идти", - сказал Александр Дорохович.

Обустройство новых машино-мест в столице на этот год было запланировано в Заводском, Фрунзенском и Центральном районах.

Уже выполнен план по вводу новых гостевых машино-мест в Заводском районе, к концу года здесь также введут еще около 150 дополнительных мест гостевых парковок. Планируется, что в этом же районе появятся и три новых паркинга по улицам Крупской, Шишкина и Уборевича.

Во Фрунзенском районе планируют также к концу 2019 года выполнить план по строительству пяти гостевых парковок. В следующем году введут в эксплуатацию новые сооружения для хранения транспорта: на 290 машино-мест в границах улицы Чичурина, а также экспериментальную гараж-стоянку. Новый паркинг планируется и со стороны застройки в границе улиц Лобанка - Скрипникова.

В Центральном районе на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию трех объектов для хранения автотранспорта. Два уже сданы, по третьему работы подходят к концу.-0-

Для борьбы с несанкционированной торговлей в Минске будут применять видеонаблюдение "Это видео будет являться подтверждением противоправных действий, через РУВД будет устанавливаться личность", - сказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Дорохович призвал нестандартно подходить к проведению капремонта Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на оперативном совещании в мэрии призвал руководство администраций районов использовать нестандартные решения для устранения проблем по капитальному ремонту жилфонда.