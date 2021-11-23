Более 20 гололедных и холодовых травм зарегистрировано в Беларуси за сутки

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь пришли первые заморозки. За первые холодные сутки в стране зарегистрировано 22 гололедные и холодовые травмы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В Брестской области к медикам обратился один человек, он госпитализирован с холодовой травмой.

В Витебской области зарегистрированы 10 пациентов. Все они получили гололедные травмы, один человек госпитализирован.

В Гомельской области два пациента госпитализированы с холодовой травмой. В Гродненской области три пациента попали в больницу с холодовой травмой.

В Минской области зарегистрированы пять пациентов. У одного пострадавшего диагностирована гололедная травма, а у четырех - холодовые. В больницу госпитализирован один пострадавший.

В Минске зарегистрирован один пациент с гололедной травмой. Ему оказана амбулаторная помощь.

В связи с изменением погодных условий Минздрав напомнил о потенциально травмоопасных местах в период гололеда. Это ступеньки подъездов, подземных переходов, в том числе метрополитена, остановки общественного транспорта, горки, в том числе детские.

Если травмы избежать не удалось, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт.-0-