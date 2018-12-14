Более 20 гомельских вокалистов поборются за участие в конкурсах "Славянского базара"

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 20 вокалистов заявили об участии в областных отборочных турах Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск - 2019" и Международного детского музыкального конкурса "Витебск - 2019", которые пройдут сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.

Взрослый и детский конкурсы в рамках XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" состоятся летом 2019 года. Сейчас проходят региональные отборочные туры. На сцене Городского центра культуры лучшие исполнители районов Гомельской области представят по две композиции. Их конкурсный репертуар включит эстрадную песню белорусского автора и эстрадную композицию, которая, по мнению самого участника, наиболее ярко отражает его вокальное мастерство и артистизм.

В состав жюри войдут художественный руководитель государственного ансамбля "Песняры" Роман Козырев, представители Министерства культуры Беларуси и Гомельской области.

По итогам выступлений в следующий тур пройдут по 5 исполнителей детской и взрослой категории. Каждого из них ждет как минимум еще один конкурсный этап - предоставление на суд жюри видеозаписи одного из своих выступлений.

Как рассказали в управлении, в нынешнем году было заявлено достаточно много желающих поучаствовать в отборочных турах. Как правило, юго-восточный регион демонстрирует достойную школу подготовки исполнителей эстрадного жанра. Ранее на международной конкурсной площадке "Славянского базара в Витебске" Беларусь представляли гомельчане Максим Сапатьков и Андрей Колосов. В 2003 году Максим Сапатьков стал первым белорусским победителем в истории фестиваля. Сегодня он известен под псевдонимом Макс Лоренс.

Отборочные туры продолжатся в других регионах. Их цель - выявление молодых талантливых исполнителей в жанре эстрадной песни для их последующей подготовки и представления от республики на вокальных конкурсах на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Имена вокалистов, которые представят страну на творческом состязании в 2019 году, будут названы по итогам всех туров.-0-