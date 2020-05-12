12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Верхнедвинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Больше всего осадков прошедшей ночью выпало по северо-западу. В лидерах - Верхнедвинский район Витебской области: 13 мм, что составляет 22% месячной нормы. Там в основном шел дождь. На втором месте Щучинский район Гродненской области (10 мм): там отмечался дождь с мокрым снегом, даже образовался незначительный снежный покров менее 1 см высотой. Помимо Витебской и Гродненской, значительные осадки прошли повсеместно по Минской и Брестской областям", - сказали в Белгидромете.

Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами с мокрым снегом. В отдельных районах ожидаются сильные осадки. По юго-востоку возможны грозы. Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный, во многих районах - сильный порывистый. Температура воздуха днем составит 5-11 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 12-18, местами по Гомельской и Могилевской областям - плюс 19-22.

Погода в стране на этой неделе будет неустойчивой, с пониженным температурным режимом и высокой вероятностью ночных заморозков.-0-

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