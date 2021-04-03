Более 20 млн саженцев высадят в Гомельской области в Неделю леса

3 апреля, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в Неделю леса высадят свыше 20 млн саженцев на более 3 тыс.га, передает корреспондент БЕЛТА.

На участке трассы у массива в Гомельском районе организована выставка спецтехники лесхозов, которую показали в действии руководству области. Далее субботний десант отправился на делянку, где в скором времени будет набирать силу молодой лес.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей участвует в акции каждый год. Для него и как руководителя, и как человека важен вклад в посадку леса. "Лес растет не один год, а десятилетиями, поэтому сегодня мы делаем задел для будущих поколений", - отметил он.

Ежегодно к Неделе леса присоединяется все больше людей. В прошлом году на более чем 800 объектах работали 10,5 тыс. человек. За "Неделю леса - 2020" высажено сеянцев на более 3 тыс. га, отремонтированы и приведены в порядок 32 места отдыха.

По предварительным данным Гомельского ГПЛХО, в этом году акцию в юго-восточном регионе поддержат 11 тыс. человек. Планируется посадить более 20 млн саженцев на более 3 тыс.га, отремонтировать и привести в порядок 23 места отдыха.

ГПЛХО отметил приятную тенденцию: если ранее участниками акции чаще всего становились представители общественных организаций, депутатского корпуса, руководители различных ведомств, то сейчас значительно возросло количество неравнодушных граждан. Люди в разных районах обращаются в лесхозы, чтобы присоединиться к общему делу.

По запасам леса Гомельская область занимает 1-е место в Беларуси. Треть территории региона покрыта лесами. В лесхозах области создают смешанные лесные культуры, в основном сосны и березы, поэтому на посадках используются саженцы и сеянцы этих пород.

Республиканская добровольная акция "Неделя леса" проходит в Беларуси с 3 по 10 апреля и посвящена Году народного единства. Главная цель мероприятия - привлечение широкого внимания общественности к проблемам лесного фонда, популяризация бережного отношения к одному из главных природных ресурсов страны, усиление экологической, экономической и социальной роли лесов. В этом году акция состоится уже в 14-й раз.-0-