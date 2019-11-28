Более 200 мест предложат на электронной ярмарке вакансий в Минске 28-29 ноября

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 свободных рабочих мест предложат соискателям на электронной ярмарке вакансий в Минске, которая будет проходить 28 и 29 ноября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Свои вакансии заявили 15 организаций Минска. Это ОАО "ММЗ им. С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш", ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл", ОАО "Керамин", ОАО "Авиакомпания "Белавиа", ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "Трест №15 "Спецстрой", ЗАО "Атлант", ООО "Белинтерпродукт", РУП "Белмедпрепараты", ГП "Минсктранс", ГП "ЖЭУ №1 Партизанского района города Минска", УП "Минское отделение Белорусской железной дороги" и УП "Минскводоканал".

В течение двух дней с 10.00 на 12.00 на сайте http://e-vacancy.by соискатели рабочих мест смогут ознакомиться с предложениями, задать нанимателям вопросы, направить резюме, получить приглашение на собеседование.

Вакансии, которые останутся открытыми и после мероприятия, будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости gsz.gov.by.

Электронные ярмарки вакансий проходят на этой неделе по всей стране. В столице ее организует комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Министерства труда и социальной защиты.-0-