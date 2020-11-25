Более 210 тыс. деревьев и кустарников высадили в Минске с начала года

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с начала года высадили более 210 тыс. растений, в том числе свыше 40 тыс. деревьев и 170 тыс. кустарников, сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Весной и осенью, в благоприятные для посадки деревьев и растений периоды, городские службы, экологи, трудовые коллективы и неравнодушные граждане помогали городу стать привлекательнее. Общими усилиями на текущий момент на территории Минска высажено более 40 тыс. деревьев и 170 тыс. кустарников", - рассказали в комитете.

Жители столицы вносили свой вклад в озеленение главным образом через проект "Зеленый двор вместе", благодаря которому можно легко найти свой двор, оставить заявку на посадку саженцев или присоединиться к уже запланированным работам по благоустройству.

По инициативе Минприроды в Беларуси уже третий год подряд проводится экологическая кампания "Обустроим малую родину!". С 2 октября по 2 ноября текущего года в Беларуси прошел месячник по осенней посадке деревьев и кустарников.-0-