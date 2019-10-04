4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 214 тыс. человек планируют привить от гриппа в Гомеле в 2019 году, сообщил сегодня на заседании Гомельского горисполкома главный государственный санитарный врач Гомеля Николай Рубан, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Рубан напомнил, что в республике в последние годы прививаются не менее 40% населения. "Охват по городу в этот эпидемический сезон должен составить 214 тыс. 280 человек", - уточнил он. Планируется, что 13% из них будут привиты за счет республиканского бюджета, еще часть - за счет местного бюджета, а также на платной основе за средства предприятий, организаций города.

Прививочная кампания уже началась. Иммунизацию намерены проводить тремя вакцинами - российского, французского и нидерландского производства. Вакцинация должна быть завершена до 1 декабря.

В структуре ежегодно регистрируемых в Гомеле инфекционных заболеваний на долю ОРИ и гриппа приходится около 96%. "Ежегодные сезонные подъемы заболеваемости ОРИ и гриппом регистрируются, как правило, в январе-феврале. Однако благодаря вакцинации против гриппа до 40% населения в последние годы регистрируются низкие уровни заболеваемости", - подчеркнул главный государственный санитарный врач.

Эффективность вакцинации доказал и анализ заболеваемости среди привитых и непривитых за прошедший эпидемический сезон. Так, риск заболевания у непривитых оказался в семь раз выше, чем у привитых.

Главный государственный санитарный врач Гомеля привел и результаты анализа трудопотерь по причине заболеваемости ОРИ и гриппом. Установлено, что на предприятии, где в 2018 году было привито 55% работающих, общая заболеваемость с временной утратой трудоспособности, в том числе по ОРИ и гриппу, снизилась на 34%. В этом году администрация предприятия подала заявку на приобретение вакцины уже для 94% сотрудников. Другое же предприятие в минувшем году привило 30% работников, заболеваемость снизилась на 9%. В нынешнюю кампанию здесь намерены иммунизировать не менее 41,2% коллектива.

Николай Рубан также уточнил, что трудопотери в организациях, где привито менее 30% коллектива, достигают 400-500 дней на 100 работающих. При вакцинации более 50% этот показатель значительно ниже. Например, в Гомеле в организации, где в прошлом году привили 24% сотрудников, трудопотери по причине заболеваемости ОРИ и гриппом превысил 500 дней на 100 работающих. Там, где иммунизацию прошли более половины коллектива, трудопотери составили 23,5 дня на 100 человек.-0-