Более 2,5 тыс. деревьев и кустарников высадят в Витебской области в день озеленения

9 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области 10 октября планируют высадить более 2,5 тыс. зеленых насаждений, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Посадка деревьев и кустарников пройдет во всех регионах области во время республиканской акции Минприроды "День озеленения". Часть мероприятий этого дня будет посвящена наведению порядка на земле. Так, в парке имени Ленина в Толочине учащиеся СШ №2 и работники инспекции природных ресурсов проведут "Экопоход" для уборки мусора. Акция "Чистый пруд" объединит неравнодушных жителей агрогородка Мошканы Сенненского района.

Месячник по осенней посадке деревьев и кустарников в населенных пунктах и наведению порядка на земле проходит в Беларуси с 2 октября по 2 ноября. Каждый желающий может принять активное участие в озеленении населенных пунктов, посадить свое дерево и благоустроить территорию. В населенных пунктах Витебской области в течение этого времени планируется посадить более 5 тыс. деревьев и 4 тыс. кустарников. Всего за январь - сентябрь в регионе высажено более 31 тыс. деревьев и около 30 тыс. кустарников. Вдоль автомобильных дорог посажено около 7,6 тыс. деревьев и почти 3 тыс. кустарников.

В городском поселке Видзы Браславского района заложен сквер из 65 деревьев и 12 кустарников. Сенно украсили 850 деревьев и рябиновая роща. В Полоцке планируется высадка 40 туй и 100 кустарников по ул. М.Богдановича и пр. Ф.Скорины. Зеленые насаждения украсят пр.Победы возле областной клинической больницы и территорию около школ в микрорайоне Билево в Витебске. В течение месяца запланировано заложить аллею семейных деревьев в Барани Оршанского района, аллею вишен в Глубоком, провести акцию "Зеленое наследие" в деревне Мосар Глубокского района и другие экологические мероприятия.-0-