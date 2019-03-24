Более 250 большегрузов ожидают въезда в Польшу в "Брузгах" и "Берестовице"

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские пограничники предупреждают о возможных пробках в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" из-за сбоя в работе польской таможенной службы, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

"По информации, полученной от польской стороны, сегодня в 5.00 в работе программных продуктов польской таможенной службы произошел сбой, что сказывается на ритмичности приема грузовых транспортных средств сопредельной стороной. Образована очередь из более 100 грузовиков в "Берестовице" и свыше 150 - в "Брузгах", движущихся в Польшу", - сказала Юлия Романюк.

В этой связи таможня просит перевозчиков учитывать данную информацию при построении маршрута.-0-