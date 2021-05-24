Более 26 тыс. т вторсырья заготовили в Гомельской области в I квартале

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в январе-марте этого года организации системы Минжилкомхоза, Белкоопсоюза, "Белресурсов" и негосударственной формы собственности заготовили 26,4 тыс. т вторичных материальных ресурсов, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС облисполкома Дмитрий Рутковский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Дмитрий Рутковского, собранный в I квартале объем вторичного сырья - это почти четверть от годового задания.

Макулатуры в регионе заготовили 11 тыс. т (или 22,7% от плана), отходов стекла собрали 8,1 тыс. т (27,4%), полимерных отходов - 4,2 тыс. т (28,6%), изношенных шин - 1,56 тыс. т (20,9%), отработанных масел - 0,6 тыс. т (23,5%), отходов электрического и электронного оборудования - 0,8 тыс. т (21,8%).

В числе тех районов, которым стоит активизировать сбор вторресурсов, начальник управления назвал Рогачевский, Добрушский, Гомельский. "Как показал мониторинг, резервы в районах есть, так как происходит захоронение ВМР в больших количествах", - уточнил он.

В первом квартале госзаказ по сдаче ВМР Гомельская область выполнила на 23,8% (при плане в 25%) - это 11,81 тыс. т. "Никаких проблемных вопросов от отстающих районов не поступает, что говорит о том, что либо данной темой в районах не занимаются, либо нет качественной организации работы", - обратил внимание начальник управления.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул: вопрос заготовки ВМР должен быть на постоянном контроле руководителей районов.-0-