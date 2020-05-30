Более 3 тыс. человек станут бойцами студотрядов в Могилевской области

30 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. человек станут участниками студотрядов в Могилевской области в 2020 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал комиссар Могилевского областного штаба студенческих отрядов БРСМ Олег Бойко.

"Планируется, что участниками студотрядовского движения в этом году станут более 3 тыс. человек. Студотряды очень популярны среди студентов. В этом году мы запустили акцию "Выбираем студотряд" в социальных сетях. Подать заявку на участие можно через интернет, - отметил комиссар. - На данный момент таким способом зарегистрировались уже более 2,5 тыс. человек. Стать участником студотряда может любой человек в возрасте от 14 лет и не имеющий медицинских противопоказаний".

Работа студотрядов в Могилевской области уже идет. "Сейчас представители пяти отрядов, а это около 60 человек, трудятся на строительных объектах: помогают возводить многоквартирные жилые дома в Могилеве и Бобруйске, работают на лыжно-роллерной трассе в Чаусах, задействованы в строительстве поликлиники в областном центре. Студотрядовцы занимаются подсобными работами и помогают в благоустройстве территорий (кладут плитку, устанавливают бордюры)", - рассказал Олег Бойко.

Во время третьего трудового семестра бойцы студотрядов Могилевской области будут трудиться не только в своем регионе. "В этом году несколько наших отрядов отправятся на ЗАО "Атлант" в Минске. Кроме этого, ребята будут принимать участие в строительных работах в Островце - помогут обустраивать объекты социальной сферы", - отметил представитель БРСМ.-0-