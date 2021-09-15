Более 3 тыс. га болот восстановлено в двух районах Гомельской области в этом году

15 сентября, Калинковичский район /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. га деградированных и неэффективно осушенных болот восстановлены в Хойникском и Калинковичском районах Гомельской области в нынешнем году при реализации второй фазы проекта международной технической помощи "Восстановление осушенных торфяников в Беларуси". Такое число озвучили сегодня при подведении итогов масштабной реабилитации торфяников, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык обратил внимание на то, что климатические вопросы сегодня на первых позициях мировой повестки. По словам министра, проект по восстановлению осушенных торфяников имеет много плюсов и решает огромное количество задач. "В связи со смещением климатических поясов, изменением климата в мире Гомельская область, как и вся Беларусь, испытывает огромный недостаток продуктивной влаги в почве для формирования урожая. Меняется биоразнообразие. К сожалению, последние 50 лет занимались по большей части осушением и сбрасывали влагу в Мировой океан. Настало время восстанавливать наши экосистемы, как минимум, повторно заболачивать выработанные торфяники", - подчеркнул Андрей Худык.

Андрей Худык

Он отметил, что благодаря подобным проектам восстанавливается жизнь на территориях: "Это и ихтиофауна, и биоразнообразие, и выделение кислорода, и полезная влага, которая остается на территории республики, и другие моменты".

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Памятный знак у восстановленного болота

Фото Сергея Холодилина