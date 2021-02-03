Более 3 тыс. га торфяников восстановят в Гомельской области в этом году

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. деградированных и неэффективно осушенных болот восстановят в Хойникском и Калинковичском районах Гомельской области в течение 2021 года при реализации второй фазы проекта международной технической помощи "Восстановление осушенных торфяников в Беларуси". Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по масс-медиа общественного объединения "Зеленая экономика" Ольга Лелюкова.

"Ключевым мероприятием проекта станет заболачивание территорий осушенных торфяников Ладово-Вить, Ладово-Огородники, Ладово-Хобное, Ладово-Моклище. Столь масштабная экологическая реабилитация болотных угодий внесет серьезный вклад в решение сразу нескольких глобальных проблем", - рассказала Ольга Лелюкова.

Из-за засухи и падения уровня грунтовых вод в регионе, как и в целом по стране, снижается урожайность сельхозкультур, наблюдается усыхание леса и массовое повреждение деревьев жуком-короедом. В связи с этим значительные участки подверглись экстренной вырубке. Кроме того, в последние годы Гомельская область подвержена высокому риску пожаров на осушенных торфяниках. "Восстановление нарушенных болот поможет стабилизировать уровень грунтовых вод на прилегающих территориях и, как следствие, уменьшить проблему засух и накопления пресной воды. Проект положительно повлияет на обеспечение устойчивого водного питания рек и озер, поспособствует предотвращению минерализации торфа и высыхания почв, снижению риска лесных пожаров, увеличению численности редких видов флоры и фауны, созданию условий для развития экологического туризма", - отметила специалист.

По ее словам, еще одной важной причиной для охраны и восстановления этих ландшафтов является тот факт, что болотистые почвы аккумулируют очень много углерода. А при осушении торфяники выделяют в атмосферу огромное количество оксида азота, во много раз более вредного для земного климата, чем углекислый газ.

Территории Гомельской области выбраны не случайно. Почти треть региона пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. "Горение торфяных болот, расположенных в радиоактивной зоне, представляет особую угрозу, поскольку увеличивает переход радионуклидов на здоровые земли, что сокращает площади, пригодные для сельского и лесного хозяйства. Восстановление торфяников будет способствовать предотвращению возможного перекрестного загрязнения других областей в результате торфяных пожаров и миграции радионуклидов", - обратила внимание Ольга Лелюкова.

Проект международной технической помощи "Восстановление осушенных торфяников в Беларуси" реализуется с 2018 года общественным объединением "Зеленая экономика" в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Он является частью мероприятий Чангвонской инициативы "Партнерство по озеленению засушливых земель", финансируемой из средств Министерства продовольствия, сельского, лесного хозяйства и рыболовства Республики Корея. Работа проводится в соответствии с соглашением с Секретариатом КБО ООН. Во время первой фазы проекта было восстановлено более 1 тыс. га осушенных торфяников в Могилевской области.-0-