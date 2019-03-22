Более 3 тыс. мусорных контейнеров заменят до конца года в Минске

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске до конца года планируется заменить более 3 тыс. контейнеров для сбора вторичных материальных ресурсов и твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил сегодня генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий Кукашук на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территорий столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году планируется заменить 3,1 тыс. металлических мусорных контейнеров", - отметил Юрий Кукашук. Остальные емкости для сбора мусора также приведут в надлежащее состояние: отремонтируют, покрасят, нанесут надписи, добавил он.

Всего на придомовых территориях Минска обустроено свыше 1,7 тыс. контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, на которых установлено более 15,2 тыс. контейнеров. Сбор крупногабаритных отходов организован на 352 площадках, где размещены около 10,2 тыс. контейнеров.

Также Юрий Кукашук напомнил, что сегодня город обслуживают две организации - "Спецкоммунавтотранс" и "Ремондис Минск". Первое предприятие оказывает услуги в обращении с отходами населению Заводского, Ленинского, Партизанского, Первомайского, Советского, Центрального районов, второе - Московского, Октябрьского, Фрунзенского. Всего на выезде по городу задействовано около 130 единиц мусоровозов. Уборку контейнерных площадок в Минске будут контролировать с помощью фото- и видеорегистраторов. Так, в распоряжении работников "Спецкоммунавтотранса" уже 65 единиц видеофиксаторов и 41 фотоаппарат, у "Ремондис Минск" - 65 и 20 соответственно.-0-