Более 3 тыс. школьников и педагогов Витебска примут участие в марафоне "Автопоезд памяти"

15 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Более 3 тыс. школьников и педагогов Витебска примут участие в патриотическом марафоне "Автопоезд памяти", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском горисполкоме.

Главной целью марафона "Автопоезд памяти", посвященного Году народного единства, является воспитание гражданственности и патриотизма у детей и молодежи, развитие и углубление знаний об истории и культуре Беларуси. Всего до конца апреля в нем примут участие более 3 тыс. учащихся и педагогов учреждений образования Витебска.

Организаторами марафона выступили Витебский городской исполнительный комитет, туристско-информационный центр "Илва". 16 апреля в 7.00 на площади Победы в Витебске состоится митинг-реквием и возложение участниками марафона цветов к Вечному огню. Затем "Автопоезд памяти" отправится в историко-культурный комплекс "Линия Сталина". Это один из наиболее грандиозных фортификационных ансамблей в Беларуси, символизирующий самоотверженную борьбу советского народа против немецко-фашистских захватчиков.

В программе марафона также предусмотрено посещение мемориального комплекса "Шуневка" на месте сожженной деревни в Докшицком районе. Шуневку называют родной сестрой Хатыни: этот населенный пункт был стерт с лица земли карателями 22 мая 1943 года. Деревню вместе с жителями сожгли дотла во время карательной операции "Котбус".

Митинги-реквиемы участников марафона "Автопоезд памяти" также пройдут в 7.00 на главной площади областного центра 21, 23, 24, 28 и 30 апреля. К акции присоединятся представители городской власти и БРСМ.-0-