Более 30 благородных оленей из Беловежской пущи переселили в Столинский район

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17 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Благородных оленей из Беловежской пущи расселяют по Брестской области. Такая информация размещена на сайте национального парка, сообщает БЕЛТА. В декабре прошлого года национальный парк заключил договор о поставке 32 благородных оленей из Беловежской пущи в Столинский лесхоз. Уже в январе работники нацпарка приступили к выполнению договорных обязательств. Несколькими рейсами животных доставили заказчику. На сегодня все оговоренное количество особей благородного оленя отловлено и отправлено покупателям для дальнейшего разведения в Столинском районе. Как сообщалось БЕЛТА, в декабре 20 благородных оленей из Беловежской пущи были благополучно переселены на новое место жительства по договоренности с Ивьевской районной организационной структурой Белорусского общества охотников и рыболовов. В этом году национальный парк продолжит участие в государственной программе "Белорусский лес" - отлавливать и реализовывать оленей благородных другим пользователям охотничьих угодий.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!