Более 30 дуэтов певцов, танцоров и музыкантов объединит конкурс "Две звезды" в Гомеле

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 30 дуэтов певцов, танцоров и музыкантов объединит 20 февраля конкурс "Две звезды" в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном отделении республиканского общественного объединения "Белорусский детский фонд", который выступает организатором мероприятия.

Площадкой для дуэтных выступлений станет сцена областного дворца творчества детей и молодежи. Яркие слаженные пары составят дети-сироты и ребята с ограниченными возможностями 7-18 лет вместе со своими педагогами, приемными родителями, родителями-воспитателями. Обязательное условие - активное участие в номере ребенка и взрослого.

Жюри будет оценивать таланты участников в трех номинациях. Так, "Золотые голоса" продемонстрируют дуэты, исполнив произведения вокального жанра. Именно в этой номинации ожидается самая жаркая творческая борьба - об участии заявили 18 дуэтов. Просмотр хореографических постановок определит из 11 пар лучших "Мастеров танца". "Виртуозы инструментальной музыки" продемонстрируют навыки владения музыкальными инструментами.

"В каждой номинации будет определен дуэт-победитель. Не останутся без подарков и дипломов и оставшиеся участники конкурса. Сюрпризом для них также станет творческий мастер-класс", - рассказали организаторы.

Начало в 11.00.

Областной конкурс дуэтов "Две звезды" пройдет в регионе в шестой раз. Его цель - укрепление творческого взаимодействия между детьми и приемными родителями, педагогами, родителями-воспитателями, педагогами интернатов и социальных приютов. По мнению организаторов, такие проекты позволяют находить и поддерживать талантливых детей-сирот, детей с ограниченными возможностями.-0-