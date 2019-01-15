Более 30 объектов госсобственности продано в 2018 году в Минске на аукционах

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2018 году проведено 58 аукционов, на которых продано 30 объектов коммунальной собственности и четыре - республиканской, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист отдела по распоряжению государственным имуществом комитета государственного имущества Мингорисполкома Наталья Иванова.

Всего на торги выставлялись 39 изолированных помещений и капитальных строений, в том числе те, которые не удалось реализовать в 2017 году. Многие из них нашли новых собственников. В частности, в здании бывшего детского сада по ул. Леси Украинки в перспективе разместится частное учреждение образования. Продано и долгое время остававшееся невостребованным имущество детского оздоровительного лагеря "Зеленое", лагеря труда и отдыха "Свитанок", капитальные строение по ул. М. Лынькова, 81, по ул. Петруся Бровки, 32.

"Наибольшим спросом пользуются изолированные помещения. Все 27 объектов проданы с первого раза, начальная цена на отдельные из них поднималась в 10-19 раз. Стоимость квадратного метра составила Br1-2 тыс. В торгах принимали участие ИП, юридические и физические лица. В целом в городе в прошлом году выросла результативность аукционов", - отметила Наталья Иванова.

Сейчас специалисты фонда работают над формированием перечня объектов, которые предложат предпринимателям на аукционах в 2019 году. В их числе значится здание бывшего детсада по ул. Омельянюка, уже неоднократно выставлявшееся на торги.-0-